Scicli – casi di cani morti per avvelenamento a Donnalucata, frazione di Scicli. Le indagini hanno dato sinora esito negativo. Non sono state trovate esche contenenti veleno, ciò nondimeno la Polizia locale di Scicli ha apposto dei cartelli di avvertimento per i proprietari di animali che spesso si recano nel lungomare di levante a Donnalucata per fare la passeggiata col proprio animale di affezione.
L’attività di indagine nasce in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini e di una associazione animalista che hanno denunciato l’avvelenamento di due cani nel quartiere. L’attenzione sugli episodi resta alta da parte della Polizia municipale.
