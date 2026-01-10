Modica – La Chiesa di S.Lucia tornerà a splendere come tempo e a rappresentare un punto di riferimento per i fedeli oltre che l’ennesima attrazione turistica che la città di Modica ha da offrire”. Parole dell’Onorevole Ignazio Abbate che ieri ha effettuato un sopralluogo presso l’antico luogo di culto in compagnia del Sovrintendente ai Beni Culturali, Ing. De Marco, e del parroco Don Michele Fidone.

La chiesa è chiusa da anni e le sue condizioni soprattutto interne sono estremamente precarie a causa delle numerose infiltrazioni: “Bisogna intervenire al più presto o si rischia che la situazione degeneri e non sia più recuperabile – commenta l’On.Abbate – così come abbiamo avuto modo di constatare con il Sovrintendente ai Beni Culturali che è sempre presente sul territorio e attento alle problematiche. L’intenzione è quella di riportare questa chiesa immersa nel cuore del centro storico di Modica, dove generazioni e generazioni di miei concittadini sono cresciuti, un vero e proprio luogo del cuore, che merita di essere salvato. Purtroppo la situazione è abbastanza seria, urge un intervento di restauro quasi totale della struttura.

Padre Michele Fidone ci ha sollecitato in tal senso ed ora tocca a noi muoverci per reperire i fondi necessari al suo restauro. La Chiesa di S. Lucia può tornare ad essere centro di culto per tanti fedeli e attrattiva per i turisti che amano immergersi nelle atmosfere senza tempo dei vicoli di Modica”.