Maltempo in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha confermato il persistere di condizioni meteorologiche avverse su tutta l’Isola. Secondo l’ultimo aggiornamento, la Sicilia continuerà a essere sferzata da correnti instabili che porteranno un mix di vento forte, piogge e nevicate a quote collinari.

1. Venti e Mareggiate: la furia dell’Ovest

Il rischio principale resta legato alla ventilazione. Si prevede la persistenza di venti di burrasca provenienti dai quadranti occidentali, con raffiche che potranno toccare l’intensità di burrasca forte. L’impatto sui mari sarà inevitabile:

Stretto di Sicilia e Ionio meridionale (al largo): Condizioni di mare “molto agitato”.

Condizioni di mare “molto agitato”. Tirreno centro-meridionale: Mare da molto mosso ad agitato. Si attende un graduale miglioramento e una lenta attenuazione del moto ondoso solo a partire dalla serata.

2. Piogge e Temporali: i settori più colpiti

Il fronte perturbato insisterà particolarmente sulla fascia settentrionale. Sono attese precipitazioni sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, specialmente sulla Sicilia tirrenica e nord-orientale. Gli accumuli d’acqua saranno più consistenti lungo le zone costiere del settore centro-orientale, mentre nell’entroterra i fenomeni saranno più isolati e di debole entità.

3. Neve in calo: imbiancati i borghi montani

Il freddo in quota continuerà a far scendere i fiocchi di neve. Il limite delle nevicate è fissato tra gli 800 e i 1000 metri di altitudine. Gli accumuli al suolo varieranno da deboli a localmente moderati, rendendo necessaria la massima prudenza per chi transita sui passi montani, specialmente sui Nebrodi e sulle Madonie.

In sintesi per le prossime 24 ore: