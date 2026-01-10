Il nuovo anno conferma l’Assegno Unico e Universale come pilastro centrale del welfare familiare italiano. Per consentire una migliore pianificazione del budget domestico, l’INPS ha già ufficializzato il cronoprogramma dei versamenti per il mese di gennaio 2026, mantenendo la distinzione tra beneficiari storici e nuove istanze.

Il calendario di gennaio

Per la stragrande maggioranza dei nuclei familiari, ovvero quelli che hanno già una pratica attiva e la cui situazione non ha subito variazioni di rilievo, l’accredito è previsto nella parte centrale del mese. Le date da segnare in agenda sono:

Martedì 20 gennaio

Mercoledì 21 gennaio

Nuove domande e conguagli: quando arrivano?

Discorso differente riguarda chi ha presentato una nuova richiesta o attende il ricalcolo della propria posizione. Per queste categorie, la finestra temporale si sposta verso la fine del mese:

Prime rate: Di norma, il primo versamento avviene nell’ultima settimana del mese successivo a quello della domanda. Operazioni di conguaglio: Eventuali rimborsi a credito (o recuperi a debito) verranno elaborati sempre nell’ultima settimana di gennaio, contestualmente alle nuove emissioni.

Un promemoria importante

Sebbene i pagamenti di gennaio siano automatici per chi già lo riceve, ricordiamo che il mese di gennaio è fondamentale per preparare la documentazione necessaria al rinnovo dell’ISEE 2026. Senza un indicatore aggiornato entro fine febbraio, l’importo dell’assegno verrà ricalcolato sulla base della quota minima a partire dal mese di marzo.