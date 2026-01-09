Iniziati i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione della fascia costiera est del Comune di Pozzallo-Primo Scivolo.
L’intervento interesserà la regimazione dell’asta del torrente Juvara sfociante sull’arenile della località Primo Scivolo.
Si inizia dalla parte a valle sulla foce del torrente Juvara per poi procedere nella parte a monte dello stesso dove è in fase di ultimazione l’acquisizione, per esproprio di pubblica utilità, di aree appartenenti a privati cittadini.
Precisamente l’inizio riguarderà la sistemazione a valle della foce dell’alveo torrentizio, mediante la formazione di gabbionate di pietra, poggiate sul letto costituito da materassi RINO, mentre a monte si procederà con la realizzazione di terrapieni di
contenimento e sistemazione delle aree in modo di convogliare le acque alla foce.
Lungo via del Merluzzo, sul lato nord, è prevista la realizzazione di un alveo di scolmo a difesa delle aree a sud della suddetta stradella, in modo da far confluire le acque raccolte all’interno del torrente.
L’intervento in un’area ad alto rischio di allagamenti, è stato reso possibile con l’utilizzazione di un finanziamento di 500.000 euro del Governo Nazionale. La ditta vincitrice della gara di appalto è la CO.GER. Srl di Mussomeli. L’ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di giugno del 2026. n altro intervento importante di messa in sicurezza del territorio per rendere
più sicura la nostra Pozzallo.
