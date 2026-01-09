Modica – Ancora la Chiesa Madre di San Giorgio a Modica al centro dell’attenzione della Regione Siciliana. Dopo lo stanziamento dei fondi FSC 2021-2027 di quasi 4 milioni di euro per il rifacimento degli stucchi e delle decorazioni interne, ieri pomeriggio l’Onorevole Ignazio Abbate, accompagnato dal Sovrintendente ai Beni Culturali, Ing. De Marco, dal direttore dei lavori geom. Scionti ed dal parroco, Don Michele Fidone, ha partecipato alla consegna dei lavori di rifacimento del tetto che versa in condizioni alquanto precarie.

“Devo ringraziare di cuore Padre Michele che con la sua solita solerzia ci ha segnalato la problematica che sta causando danni seri alla struttura – commenta il Presidente della I Commissione – visto che da tempo si verificano copiose infiltrazioni di acqua piovana che dal tetto sono arrivate fin dentro la chiesa, come facilmente ravvisabili ad occhio nudo. Grazie alla consueta sinergia con la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Ragusa siamo riusciti a svolgere tutti i passaggi burocratici in tempi brevi e adesso è già tempo di cominciare questi lavori.

Sono degli interventi per così dire propedeutici a quelli che avverranno all’interno, già finanziati lo scorso anno grazie a fondi FSC. Sarebbe stato inutile, oltre che deleterio, ristrutturare l’interno della chiesa lasciando il tetto in queste condizioni. Continua così l’opera di recupero e conservazione del nostro patrimonio storico, religioso e culturale che stiamo mettendo in campo per tanti luoghi sacri della nostra provincia”.