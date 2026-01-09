Maltempo in Sicilia. Il weekend si apre sotto il segno dell’instabilità estrema per la Sicilia. Il bollettino emesso dalla Protezione Civile regionale annuncia un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla serata di oggi, venerdì 9 gennaio, con una fase critica che si protrarrà per le prossime 24-36 ore.
Venti impetuosi e mareggiate
Il protagonista assoluto sarà il vento. Sono previste raffiche di burrasca dai quadranti occidentali, con picchi che potranno raggiungere l’intensità di burrasca forte. Questa situazione renderà i mari particolarmente ostili: il Tirreno risulterà molto agitato, mentre lo Ionio sarà agitato, con possibili disagi ai collegamenti marittimi e rischio di mareggiate lungo le coste esposte.
Piogge e temporali: allerta verde per rischio idrogeologico
Il fronte perturbato porterà precipitazioni su gran parte dell’Isola:
- Settori Nord e Ovest: qui le piogge saranno più insistenti, anche sotto forma di rovescio o brevi temporali, con accumuli localmente moderati.
- Resto dell’Isola: piogge da isolate a sparse, generalmente di debole intensità.
Torna la neve sui rilievi
Il brusco calo delle temperature riporterà la neve a quote interessanti. I rilievi settentrionali vedranno imbiancarsi le cime già a partire dai 600-800 metri. Se a quote collinari gli accumuli saranno contenuti, si prevedono apporti più consistenti (localmente moderati) man mano che si sale in altitudine.
Lascia un commento