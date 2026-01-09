Maltempo in Sicilia. Il weekend si apre sotto il segno dell’instabilità estrema per la Sicilia. Il bollettino emesso dalla Protezione Civile regionale annuncia un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla serata di oggi, venerdì 9 gennaio, con una fase critica che si protrarrà per le prossime 24-36 ore.

Venti impetuosi e mareggiate

Il protagonista assoluto sarà il vento. Sono previste raffiche di burrasca dai quadranti occidentali, con picchi che potranno raggiungere l’intensità di burrasca forte. Questa situazione renderà i mari particolarmente ostili: il Tirreno risulterà molto agitato, mentre lo Ionio sarà agitato, con possibili disagi ai collegamenti marittimi e rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Piogge e temporali: allerta verde per rischio idrogeologico

Il fronte perturbato porterà precipitazioni su gran parte dell’Isola:

Settori Nord e Ovest: qui le piogge saranno più insistenti, anche sotto forma di rovescio o brevi temporali, con accumuli localmente moderati.

qui le piogge saranno più insistenti, anche sotto forma di rovescio o brevi temporali, con accumuli localmente moderati. Resto dell’Isola: piogge da isolate a sparse, generalmente di debole intensità.

Torna la neve sui rilievi

Il brusco calo delle temperature riporterà la neve a quote interessanti. I rilievi settentrionali vedranno imbiancarsi le cime già a partire dai 600-800 metri. Se a quote collinari gli accumuli saranno contenuti, si prevedono apporti più consistenti (localmente moderati) man mano che si sale in altitudine.