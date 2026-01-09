Ragusa – La Cna territoriale di Ragusa ha promosso per domani, alle 10,30, all’interno dell’azienda Siet Srl, zona artigianale di contrada Mugno nel capoluogo ibleo, un incontro con l’europarlamentare Giuseppe Antoci. Oltre al presidente territoriale, Giampaolo Roccuzzo, e al segretario territoriale, Carmelo Caccamo, sarà presente anche il presidente regionale Cna Sicilia, Filippo Scivoli. Interverrà anche la deputata regionale all’Ars Stefania Campo. La Cna ha coinvolto una delegazione di dirigenti che parteciperà all’appuntamento.

Per l’occasione, l’associazione di categoria e l’europarlamentare sottoscriveranno un documento in cui sarà definito il ruolo strategico dell’artigianato e delle Pmi in Sicilia. Il documento contiene le principali sfide e le richieste di Cna all’Unione europea.