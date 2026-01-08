Ragusa – “Insieme a tutta la Giunta, al presidente del Consiglio, al segretario generale, al comandante della Polizia Municipale e al capo di gabinetto, abbiamo ricevuto ieri la visita del nuovo Prefetto di Ragusa, dott.ssa Tania Giallongo, da oggi ufficialmente insediata nella nostra città.
Un momento di augurio di buon lavoro ma anche per cominciare a parlare di Ragusa, dalle sue peculiarità, delle sue esigenze e della sua sicurezza; condividendo quello spirito costruttivo che ha sempre creato armonia tra le Istituzioni del nostro territorio”.
