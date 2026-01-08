La macchina operativa della Pace Fiscale 2026 ha ufficialmente scaldato i motori. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) si prepara ad aprire lo sportello telematico per la Rottamazione Quinquies, la nuova procedura di definizione agevolata che punta a sanare i debiti affidati all’agente della riscossione nel ventitrennio 2000-2023.

Le date chiave: si parte il 21 gennaio

Il calendario per i contribuenti è ormai definito. Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio (L. 199/2025), l’AdER ha un tempo massimo di 20 giorni dall’entrata in vigore della manovra per attivare il servizio di ricezione delle istanze.

21 gennaio 2026: termine ultimo per l’attivazione della procedura online.

termine ultimo per l’attivazione della procedura online. 30 aprile 2026: scadenza improrogabile per l’invio della domanda di adesione.

Chi può aderire e chi resta escluso

La platea degli interessati è vasta, ma soggetta a paletti rigorosi. Possono accedere alla misura i debitori per carichi legati a imposte da dichiarazioni annuali e contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento). Una novità rilevante riguarda chi è “scivolato” sulle precedenti rottamazioni: è ammesso chi è decaduto dalle vecchie definizioni agevolate. Al contrario, non potrà accedere alla Quinquies chi sta regolarmente pagando le rate della Rottamazione Quater (risultando in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025).

Istruzioni per il pagamento: piano fino a 9 anni

Le prime istruzioni pubblicate sul portale AdER chiariscono le opzioni di versamento che il contribuente dovrà indicare nell’istanza:

Pagamento in soluzione unica: entro il 31 luglio 2026. Rateizzazione lunga: un massimo di 54 rate bimestrali spalmate su 9 anni. In questo caso, sulla quota capitale si applicherà un interesse annuo del 3% a partire da agosto 2026.

Giro di vite sulla tolleranza: stop ai “5 giorni di grazia”

Attenzione massima alle scadenze: la Quinquies introduce un regime di rigore senza precedenti. A differenza delle passate edizioni, non sono previsti i canonici 5 giorni di tolleranza per i pagamenti tardivi.

Se si sceglie la rata unica, l’omissione comporta la decadenza immediata.

Se si sceglie il piano rateale, la pace fiscale si interrompe al mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata prevista. In caso di decadenza, quanto già versato verrà trattenuto dal Fisco solo a titolo di acconto sul debito totale originario (comprensivo di multe e interessi pieni).

Come orientarsi sul portale

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già attivato un’area informativa sul proprio sito. All’interno dell’area riservata, i contribuenti potranno a breve consultare l’elenco dei propri carichi “definibili”, un supporto fondamentale per distinguere con precisione tra i debiti che rientrano nel perimetro della norma e quelli che ne restano esclusi.