Ragusa – Si è conclusa con numeri straordinari l’edizione 2025-2026 di “Ibla – Magia del Natale”, l’iniziativa che ha trasformato l’antica città di Ragusa in un autentico villaggio delle meraviglie. Il Christmas Village ha registrato oltre 8.000 ingressi, mentre il presepe vivente ha accolto più di 3.700 visitatori, contribuendo a una stima di circa 70.000 presenze complessive nell’arco del mese. Un risultato che conferma il crescente appeal dell’evento e la sua capacità di attrarre pubblico da tutta la Sicilia e non solo.

Le vie di Ibla si sono animate grazie a un ricco programma di attività pensate per grandi e piccini: spettacoli itineranti, laboratori creativi, mercatini artigianali, degustazioni e momenti di intrattenimento hanno reso ogni giornata unica, regalando ai visitatori un’atmosfera magica e coinvolgente. Il successo dell’iniziativa è frutto della sinergia tra il Ccn Antica Ibla e l’amministrazione comunale che hanno puntato ad animare un modello di accoglienza e valorizzazione del territorio riconosciuto ormai anche oltre i confini regionali.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti – evidenzia il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa –. Il grande afflusso di pubblico e l’entusiasmo percepito testimoniano la bontà del percorso intrapreso. La partecipazione di famiglie, turisti e cittadini dimostra che investire su eventi di qualità e sull’accoglienza è la strada giusta per far crescere il nostro quartiere e l’intera città. Ringrazio i soci del Ccn per il supporto e gli sponsor privati che hanno creduto nel nostro progetto».

Sulla stessa lunghezza d’onda la vicepresidente del Ccn, Loredana Gurrieri: «Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di “Ibla – Magia del Natale”. L’eco positiva che l’iniziativa ha avuto, anche sui media nazionali, ci sprona a continuare con determinazione. Un modello che, così come riscontrato lo scorso anno, si conferma vincente, capace di creare sinergie virtuose tra operatori, istituzioni e comunità».

A chiudere il bilancio positivo dell’evento è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì: «La straordinaria partecipazione e la risonanza mediatica a livello nazionale sono la dimostrazione che Ragusa sa essere protagonista e attrattiva. Il successo di Ibla – Magia del Natale è il risultato di un lavoro di squadra e di una visione condivisa che mette al centro la bellezza, la cultura e l’accoglienza. Continueremo a investire su queste direttrici, convinti che la città possa ambire a traguardi sempre più ambiziosi». “Ibla – Magia del Natale” si conferma dunque un appuntamento imprescindibile nel calendario degli eventi cittadini, capace di generare ricadute positive sul tessuto economico e sociale e di proiettare Ragusa tra le mete di riferimento per il turismo esperienziale natalizio. L’impegno per il futuro è già tracciato: rafforzare le sinergie e continuare a innovare, per regalare ancora nuove emozioni e successi alla comunità ragusana.