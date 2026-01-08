La Sicilia resta nella morsa del maltempo. Il bollettino ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile regionale conferma per la giornata di domani, 9 gennaio, il persistere di condizioni atmosferiche avverse, con particolare attenzione alla ventilazione e allo stato dei mari.
Previsioni per stasera (8 gennaio)
Il peggioramento si farà sentire già dalle prossime ore. Il quadro meteorologico prevede:
- Piogge: Precipitazioni da isolate a sparse, anche sotto forma di rovescio o temporale, colpiranno i versanti settentrionali dell’Isola. I volumi d’acqua saranno più consistenti sui settori nord-orientali (Messinese).
- Neve: Le vette siciliane continueranno a imbiancarsi. Sono attese nevicate al di sopra degli 800-1000 metri, sebbene la quota neve sia prevista in rapido rialzo nel corso della serata.
Allerta Venti e Mari: criticità a Sud
Il vero protagonista sarà il vento. Sono previste correnti forti dai quadranti nord-occidentali, con raffiche che raggiungeranno l’intensità di burrasca, specialmente sulla Sicilia meridionale.
- Mari: Condizioni critiche per la navigazione. Molto agitato lo Stretto di Sicilia, agitati i bacini meridionali e, localmente, quelli occidentali.
- Coste: Elevato il rischio di mareggiate lungo tutti i litorali esposti ai venti di Maestrale e Ponente.
Il meteo di domani, venerdì 9 gennaio
Per la giornata di domani, il fronte instabile si sposterà parzialmente:
- Piogge: Piovaschi isolati o brevi rovesci interesseranno la Sicilia meridionale, con accumuli generalmente deboli.
- Venti: Permarrà una ventilazione localmente forte dai quadranti occidentali, mantenendo alto il livello di allerta per i settori costieri.
