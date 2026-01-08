ISPICA (RG) – Si è concluso con un trionfo di pubblico e di emozioni il tour natalizio del Modica Gospel Academy. Ieri sera, la splendida cornice della Chiesa Santa Maria delle Grazie a Ispica ha ospitato l’ultima tappa di una tournée di successo, registrando l’ennesimo appuntamento di una stagione straordinaria.

L’evento, inserito nel programma ufficiale promosso dall’Assemblea Regionale Siciliana e fortemente voluto dall’On. Ignazio Abbate, ha richiamato spettatori non solo da Ispica, ma da tutto il comprensorio ibleo, con presenze massicce da Ragusa, Modica, Vittoria e Comiso.

Un crescendo di emozioni

Lo spettacolo, condotto con eleganza dalla corista Marcella Rizzone, è stato un susseguirsi di ritmi travolgenti e momenti di profonda spiritualità. Ad accompagnare i 38 elementi della corale, diretti magistralmente dal Maestro Giorgio Rizza, sono state le voci soliste di Elma Rizza, Helena Baglieri, Saro Cannizzaro, Teresa Rizza e della piccola Lulya Rizza, che ha intenerito e incantato la platea con la sua interpretazione di “Born on Christmas Day”.

Il culmine: la standing ovation

Il momento più alto della serata è giunto con l’esecuzione di “Oh Holy Night”. L’interpretazione magistrale di Elma Rizza, che ha sprigionato tutta la sua potenza e sensibilità vocale, ha letteralmente folgorato i presenti. Al termine del brano, un vero e proprio “boato” ha accolto l’ultima nota, trasformandosi in una standing ovation di oltre cinque minuti. Il pubblico, visibilmente commosso, si è alzato in piedi per tributare un lunghissimo applauso ai coristi e al loro direttore.

In prima fila, a testimoniare l’importanza culturale dell’evento, erano presenti numerose autorità civili e religiose, tra cui:

L’ On. Ignazio Abbate ;

; La Senatrice Marisa Moltisanti ;

; L’ex sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie ;

; L’ex vice sindaco di Ispica, Pippo Barone;

Il parroco della Chiesa Santa Maria delle Grazie, Don Tonino Lorefice ;

; Il parroco della Basilica di Santa Maria Maggiore, Don Antonio Maria Forgione.

Con questo successo il Modica Gospel Academy conferma il proprio ruolo di eccellenza nel panorama musicale siciliano, capace di unire tecnica vocale, passione e una straordinaria capacità di coinvolgimento umano.

“Siamo, adesso, attesi ad un 2026 molto intenso, durante il quale saremo chiamati per importanti appuntamenti – dichiara il maestro Giorgio Rizza -. Il 17-18-19 Aprile saremo all’Auditorium “Giovanni Agnelli del Lingotto” di Torino ospiti del “Sunshine Gospel Mass Choir 2025”, con i “Sunshine”, premiati a Londra come il miglior coro gospel d’Europa”, siamo stati convocati nella Nazionale Gospel il 21 giugno a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival; oltre a tanti altri impegni già in agenda”.