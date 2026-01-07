Ragusa – Anche quest’anno la consueta tombolata organizzata da Fondazione Anffas Ragusa Comunità e Futuro Ets ha animato le sale del Savini, coinvolgendo in modo entusiasta tutti i ragazzi, gli ospiti e le rispettive famiglie. L’evento, ormai divenuto un appuntamento atteso dalle persone con disabilità e da tutta la comunità, si è confermato un momento di festa ricco di calore umano, amicizia e partecipazione attiva.

Come nelle passate edizioni, la tombolata è stata pensata non solo come gioco, ma come vera occasione di aggregazione e condivisione. La sala, addobbata a festa, ha risuonato di sorrisi, applausi e momenti di grande gioia, grazie anche all’entusiasmo contagioso dei volontari e dello staff di Fondazione Anffas Ragusa Comunità e Futuro Ets, sempre pronti a sostenere ogni partecipante con attenzione e sensibilità.

“Questa tombolata rappresenta per noi un appuntamento irrinunciabile, un’opportunità per vivere insieme la magia delle feste e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra grande famiglia” dichiara la direttrice di Fondazione Anffas Ragusa Comunità e Futuro Ets, Salvina Cilia. “A nome di tutto il nostro staff, abbiamo augurato buone feste a tutte le persone che hanno partecipato ai nostri progetti di solidarietà e a chi, ogni giorno, lavora con dedizione per tutelare i diritti delle persone con disabilità. Siamo profondamente grati a chi ci sostiene e continua a credere nel valore dell’inclusione e del rispetto”.

La riuscita della tombolata, così come degli altri eventi promossi da Anffas Ragusa negli anni, conferma la capacità dell’associazione di creare spazi accoglienti, dove ciascuno può sentirsi protagonista e valorizzato.