La Sicilia si prepara a una fase di spiccato maltempo. Secondo le ultime analisi fornite da Marco Gelfo del portale Il Mio Meteo Sicilia, l’isola sta per essere investita da correnti di aria fredda di origine artica che porteranno un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore.
Piogge e temporali: il quadro clinico della giornata
Il fronte perturbato attraverserà l’intera regione da ovest verso est, portando piogge diffuse, rovesci e possibili temporali. Con l’avvicinarsi della serata, il calo termico diventerà più marcato. In particolare, sui versanti settentrionali, l’afflusso di aria gelida potrebbe innescare fenomeni grandinigeni e temporali più intensi a causa del contrasto termico.
Neve: quote in calo e aggiornamenti per il weekend
La vera protagonista sarà la neve, che inizierà a scendere drasticamente di altitudine:
- Stanotte: confermate le previsioni che vedono i fiocchi raggiungere l’alta collina, tra i 700 e gli 800 metri (vedi foto) (rispetto ai 1400 metri iniziali).
- Weekend (Sabato e Domenica): i modelli indicano un lieve ridimensionamento della seconda ondata artica. La neve cadrà a quote collinari sui settori orientali e in alta collina nel resto dell’isola, risultando comunque meno abbondante rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi.
Venti di burrasca e mari agitati
L’instabilità sarà accompagnata da una ventilazione in netto rinforzo. I venti ruoteranno dai quadranti ovest-nord-ovest, raggiungendo intensità di burrasca forte. Di conseguenza, i mari risulteranno da molto mossi ad agitati, con possibili disagi nei collegamenti marittimi.
Consiglio agli utenti: Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti, specialmente nelle aree interne e montane, e di restare costantemente aggiornati sull’evoluzione dei bollettini meteo.
