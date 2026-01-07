Maltempo. La Sicilia si prepara a vivere un giovedì 8 gennaio all’insegna del crudo inverno. L’irruzione di masse d’aria di matrice artica sta provocando un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un focus particolare sui versanti tirrenici dell’isola. Lo annunciano le previsioni meteo di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto).
Le previsioni meteo in Sicilia per domani, giovedì 8 gennaio
L’instabilità, già visibile dalla nottata odierna, si intensificherà nelle prime ore di domani:
- Precipitazioni e Grandinate: Piogge moderate o forti colpiranno i settori settentrionali fin dal mattino. Non si escludono rovesci temporaleschi accompagnati da grandinate locali, a causa dell’aria gelida in quota. Piogge più sparse interesseranno le zone occidentali e meridionali.
- Evoluzione nel pomeriggio: Mentre il maltempo insisterà sul nord dell’isola, ampie schiarite inizieranno ad aprirsi sui settori ionici e sulla parte più occidentale della regione. In serata i fenomeni tenderanno a concentrarsi esclusivamente lungo la fascia settentrionale.
Neve: quote in calo e successiva risalita
La fase più fredda è attesa tra la notte e le prime ore del mattino di giovedì:
- Notte e primo mattino: La dama bianca farà la sua comparsa a quote di alta collina (700-800 metri), con possibili spolverate a quote leggermente inferiori laddove le precipitazioni saranno più violente.
- Pomeriggio e sera: È previsto un graduale rialzo dello zero termico, con la quota neve che risalirà verso i 1200-1300 metri.
Venti di Burrasca e Mari
Attenzione massima alla ventilazione e allo stato del mare:
- I venti soffieranno con forza da Ovest-Nord-Ovest. Si attendono raffiche di burrasca forte, in particolare sullo Stretto di Sicilia.
- I mari saranno molto mossi o agitati. Condizioni particolarmente critiche nel Canale di Sicilia, che risulterà molto agitato, con potenziali disagi per i collegamenti marittimi.
Temperature: In ulteriore e marcata flessione su tutto il territorio regionale, con clima tipicamente invernale.
