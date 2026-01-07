Maltempo in Sicilia. L’inverno alza la voce sull’Isola con un doppio affondo polare. Secondo le ultime analisi di Marco Gelfo de Il mio meteo Sicilia (vedi foto sotto delle previsioni di Marco Gelfo per l’8 e l’11 gennaio), la nostra regione si appresta a vivere una fase di maltempo di stampo prettamente invernale. Non si tratterà di un evento storico, ma di un deciso cambio di rotta con temperature che crolleranno fino a 5°C sotto le medie stagionali.
Il cronoprogramma del maltempo
L’irruzione artica avverrà in due step consecutivi:
- Primo step (7-8 gennaio): Il peggioramento inizierà già nelle prime ore della notte di mercoledì, colpendo i settori occidentali e settentrionali, per poi estendersi a tutta la Sicilia in mattinata.
- Secondo step (10-11 gennaio): Una seconda e più incisiva discesa artica è attesa tra sabato e domenica, promettendo nevicate a quote ancora più basse.
Previsioni meteo neve: quote e tempistiche
Il momento più freddo della prima ondata è previsto per la notte e la mattinata di giovedì 8 gennaio, quando la colonnina di mercurio toccherà il punto più basso.
- Quota Neve (7-8 gennaio): Prevista inizialmente in alta collina.
- Quota Neve (10-11 gennaio): Grazie a un ulteriore calo termico, i fiocchi bianchi potrebbero scendere fino a quote collinari, tra i 400 e i 600 metri.
Allerta venti e mari: Burrasca in arrivo
La giornata di mercoledì sarà segnata da condizioni meteo-marine proibitive:
- Venti: Soffieranno correnti impetuose da Ovest-Nord Ovest, con intensità da forte a burrasca.
- Mari: Tutti i bacini risulteranno da molto mossi ad agitati. Massima attenzione allo Stretto di Sicilia, che risulterà molto agitato.
