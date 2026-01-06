Il bis è servito. Salvatore Maccarrone (Magma Team) vince la quinta edizione della Run2Castles, la corsa podistica dei castelli che ha inaugurato il circuito Running Sicily. All’arrivo al Castello Ursino, il triathleta – già vincitore nel 2023 – ha preceduto Federico Denisi (Podistica Messina) e il catanese Marco Lagona, tesserato per la campana Caivano Runners.

Tra le donne, la prima classificata è Desiree Di Maria: l’atleta, tesserata per il Cus Catania (è anche marciatrice), conquista una vittoria molto attesa in questi anni. Battute Naduya Sukharyna (Torrebianca), arrivata a 50 secondi, e Isabella Zuppelli (Altis Athletics), che chiude a 1’35”.

In 542 hanno preso il via dal Castello Normanno di Acicastello in quella che è stata una manifestazione da record. Il tempo mite ha senz’altro contribuito al successo su tutto il suggestivo percorso, tra storia, tradizione, cultura e natura. La gara in linea – unica nel suo genere in Italia – ha attraversato via Antonello da Messina, Lungomare della Scogliera, Lungomare Artale Alagona, viale Ruggero di Lauria, piazza Europa, viale Africa e via VI Aprile, il cosiddetto Passiatore. La novità è stata rappresentata dal tratto finale: da piazza dei Martiri gli atleti hanno imboccato via Vittorio Emanuele, proseguendo fino a piazza Duomo, prima dell’arrivo nello splendido scenario del Castello Ursino, preso d’assalto nel giorno dell’Epifania da numerosi turisti. L’evento è stato organizzato, come nelle precedenti edizioni, da Sport Extreme Triathlon, con la collaborazione di Pianeta Vacanze Consulting, il coinvolgimento in prima linea di Fidal e Csain, il supporto istituzionale dei Comuni di Aci Castello e Catania, i patrocini di Ars e Amts, oltre al sostegno di Ansmes.

LE DICHIARAZIONI DEI VINCITORI

Salvatore Maccarrone dedica la vittoria ai nonni: “Corrono con me, sono accanto a me in ogni momento”. Il triathleta, dopo due anni di assenza, è tornato a gareggiare e vincere. “Mi piace molto questa gara con un percorso speciale. Nasco dal nuoto e, intorno ai 19 anni, ho deciso di intraprendere la strada del triathlon, anche grazie all’incoraggiamento dei miei compagni di classe. Da allora è iniziato un cammino fatto di impegno, sacrifici e grande soddisfazione. Preparare una gara richiede tanto lavoro quotidiano, tra allenamenti intensi e la necessità di conciliare lo sport con il lavoro. Guardando al futuro, l’obiettivo è continuare a crescere nel mondo sportivo e provare a entrare in una squadra di alto livello”.

Per Desiree Di Maria la corsa è vita: “È una vittoria cercata a lungo, dopo tanti piazzamenti. Non me l’aspettavo: pensavo addirittura di restare fuori dal podio. Nonostante la stanchezza del viaggio e il vento contro, è stata la giornata giusta, anche grazie a un gruppo maschile che mi ha aiutata a tenere il ritmo. Correre lungo il mare, tra i castelli e il litorale, regala sensazioni uniche: è un percorso che vivo anche in allenamento. Tagliare il traguardo e realizzare di aver vinto è stata un’emozione difficile da descrivere”.

IL BILANCIO ORGANIZZATIVO

Mario Lombardo, direttore tecnico della Run2Castles, traccia un bilancio dell’evento: “Il sole ha accompagnato una giornata di grande sport con 542 iscritti e partecipanti internazionali. La vittoria di Maccarrone conferma il livello tecnico della gara, che punta a crescere coinvolgendo sempre più atleti di rilievo. Importante il valore sociale dell’evento: grazie a Run for Future e alla Fondazione Ventorino, parte del ricavato sarà destinata a una scuola del quartiere San Cristoforo. Emozionante la partecipazione di un giovane atleta con disabilità, grazie al supporto di una sedia speciale del Centro Ventorino-Puleo. Un’edizione che unisce sport, inclusione e solidarietà”.

Soddisfatto Nando Sorbello, direttore generale di Running Sicily, circuito in cui ha debuttato la Run2Castles. Diverse le presenze istituzionali accorse all’evento: il delegato Coni Catania, Davide Bandieramonte; il consigliere del I municipio, Giuseppe Buglio; il presidente regionale della Fidal, Sebastiano Leonardi; il consigliere nazionale Csain, Giuseppe Lombardo; il delegato provinciale Fidal Catania, Luigi Pennisi; il presidente di Ansmes Catania, Pippo Leone. Intervenuto anche il presidente della Fin Sicilia, Sergio Parisi.

SOCIALE E SOLIDARIETÀ

La Fondazione Ventorino è stata molto vicina all’evento sin dall’inizio. È stato valorizzato il progetto Run4Future, che conferma la vocazione solidale della manifestazione: una parte del ricavato delle iscrizioni sarà destinata alla scuola paritaria dell’infanzia “Madonna della Provvidenza”, gestita dalla Fondazione Ventorino dal settembre 2025 nel quartiere di San Cristoforo. L’edizione è stata molto inclusiva. Emozionante l’arrivo di Mattia: grazie a una macchina – messa a disposizione dal Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina – lo studente del Ventorino, accompagnato dai professori – molto emozionati – ha partecipato alla gara. Un momento speciale da copertina.

LE CLASSIFICHE

Assoluti maschile: 1) Salvatore Maccarrone (Magma Team) 32’20”; 2) Federico Denisi (Podistica Messina) 33’45”; 3) Marco Lagona (Caivano Runners) 34’13”; 4) Francesco Bruno (Cus Catania) 34’24”; 5) Francesco Nastasi (Runcard) 34’26”

Assoluti femminile: 1) Desiree Erica Di Maria (Cus Catania) 40’24”; 2) Naduya Sukharyna (Torrebianca) 41’14”; 3) Isabella Zuppelli (Altis Athletics) 41’59”; 4) Cristina Ventura (Magma Team) 42’15”; 5) Maria Manuela Di Stefano (Csain) 42’53″