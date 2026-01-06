Il sistema della riscossione cambia volto con il debutto della Rottamazione Quinquies, la sanatoria fiscale più estesa e flessibile mai concepita dal legislatore italiano. La misura punta a chiudere definitivamente il contenzioso tra Stato e contribuenti, offrendo la possibilità di sanare pendenze ventennali pagando esclusivamente il valore capitale del debito, con un piano di rientro che si proietta fino al 2035.

Chi può accedere: il “filtro” della dichiarazione

A differenza delle passate edizioni, la Quinquies introduce un requisito d’accesso rigoroso: l’aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi. L’agevolazione è dunque riservata a chi è in regola con gli obblighi dichiarativi, ma non è riuscito a onorare i pagamenti.

Seconda chance: Possono rientrare nel piano anche coloro che sono decaduti dalle precedenti rottamazioni, a patto che i debiti rientrino nel perimetro temporale previsto.

Possono rientrare nel piano anche coloro che sono decaduti dalle precedenti rottamazioni, a patto che i debiti rientrino nel perimetro temporale previsto. Settore temporale: Sono rottamabili i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Cosa resta fuori: multe locali e tributi comunali

Non tutto il debito esattoriale è “rottamabile”. È fondamentale prestare attenzione alle esclusioni per non commettere errori nell’istanza:

Multe Stradali: Sono incluse solo quelle elevate da autorità statali (Polizia di Stato, Carabinieri). Le sanzioni della Polizia Municipale restano escluse.

Sono incluse solo quelle elevate da autorità statali (Polizia di Stato, Carabinieri). Le sanzioni della restano escluse. Tasse Locali: IMU e TARI non rientrano nel provvedimento nazionale, poiché la loro gestione dipende dalle autonome decisioni dei singoli Comuni.

La rivoluzione delle 54 rate

Il punto di forza della misura è la sostenibilità finanziaria. Il debito può essere spalmato in un massimo di 54 rate bimestrali, con un importo minimo fissato a 100 euro per ciascun versamento.

Le opzioni di pagamento:

Versamento Unico: Entro il 31 luglio 2026. Maxi-Rateizzazione: Un percorso di 9 anni con un tasso di interesse calmierato al 3%.

Il calendario della riscossione

La tabella di marcia per il 2026 e gli anni a venire è già definita:

30 Aprile 2026: Scadenza ultima per l’invio telematico della domanda tramite il sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Scadenza ultima per l’invio telematico della domanda tramite il sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione. 2026 (Prime scadenze): 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. 2027-2034: Sei rate annuali (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).

Sei rate annuali (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre). 2035 (Il saldo): Ultime tre rate nei mesi di gennaio, marzo e maggio.

Perché aderire: l’analisi dell’esperto

L’obiettivo dichiarato della manovra è duplice: permettere alle imprese di liberarsi da zavorre finanziarie insostenibili e consentire allo Stato di recuperare miliardi di euro di crediti che altrimenti risulterebbero inesigibili. Rispetto al passato, le rate bimestrali e l’arco temporale decennale riducono drasticamente il rischio di nuove decadenze, rendendo il piano compatibile con i flussi di cassa correnti di famiglie e professionisti.