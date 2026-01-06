Maltempo in Sicilia. L’inverno alza la voce in Sicilia. Secondo le ultime proiezioni di Marco Gelfo (Il Mio Meteo Sicilia), la giornata di mercoledì 7 gennaio segnerà una svolta drastica con l’ingresso prepotente di una massa d’aria fredda di origine artica, pronta a scatenare un’ondata di maltempo su tutta l’Isola.
L’evoluzione: dai temporali alle prime nevicate
Il peggioramento sarà rapido e incisivo:
- Nella notte: Piogge e temporali colpiranno inizialmente i versanti occidentali e settentrionali.
- In mattinata: Il fronte perturbato si estenderà rapidamente a tutta la regione, con rovesci intensi e un crollo termico generalizzato.
- La Neve: I fiocchi imbiancheranno inizialmente le vette più alte, ma la quota neve subirà un rapido abbassamento. In serata la neve cadrà intorno ai 1000 metri, per poi scendere ulteriormente durante la notte di giovedì, lambendo le aree di alta collina.
Allerta venti e mari: raffiche di burrasca
Non sarà solo il freddo a creare disagi. La situazione sui bacini siciliani si preannuncia critica:
- Venti: Soffieranno correnti impetuose da Ovest/Nord-Ovest, con intensità di burrasca. Attenzione particolare ai settori occidentali e allo Stretto di Sicilia, dove le raffiche potrebbero raggiungere picchi di burrasca forte.
- Mari: Le condizioni marittime saranno proibitive. Tutti i bacini risulteranno molto mossi o agitati; lo Stretto di Sicilia sarà molto agitato, con possibili disagi per i collegamenti marittimi.
Temperature in picchiata
Le colonnine di mercurio subiranno una forte diminuzione su tutto il territorio regionale, portando un clima tipicamente montano anche a quote medie.
Consiglio di viaggio: Data la possibilità di nevicate fino a quote collinari tra mercoledì notte e giovedì mattina, si raccomanda massima prudenza e il possesso di dotazioni invernali (catene o pneumatici termici) per chi deve attraversare i passi appenninici e le zone dell’entroterra.
