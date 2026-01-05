Modica – Missione compiuta per l’Avimec Modica che nella prima gara del 2026 del campionato di serie A3, al “PalaRizza” batte in quattro set Campobasso, ottiene il terzo successo di fila, riscatta la sconfitta della gara di andata a Vinchiaturo e aggancia in classifica il sestetto molisano allenato dall’ex Peppe Bua.

I “Galletti”, privi del febbricitante Fabrizio Garofolo (in panchina per onor di firma) degnamente sostituito da Andrea Raso hanno impiegato 2h6′ per piegare la resistenza dei rossoblu ospiti terza forza del girone Blu.

Dopo un inizio equilibrato del parziale di apertura, è Campobasso a provare a scappare (6/8), ma i biancoazzurri di casa restano in scia dei molisani, ma non riescono a ricucire il piccolo gap (14/16). I rossoblu di Bua entrano con il + 2 (19/21) nella fase decisiva del set, ma subiscono la rimonta imbiancatura che sul 22/24, prima annulla due st point a Campobasso e poi con un parziale di 4 – 0 va a vincere ai vantaggi la frazione con il26/24 firmato direttamente dalla battuta di capitan Chillemi dopo 33′ di lotta.

Al cambio di campo la sfida torna in equilibrio, ma questa volta sono i padroni di casa a mettere il muso avanti nel punteggio (8/6).Campobasso, tuttavia, resta in partita (16/15), ma non riesce a recuperare lo svantaggio (21/19), perchè Modica alza il ritmo e con un parziale di 4 – 0 chiude i conti dopo 26′ di gioco con il muro vincente di Checco Barretta che firma il 25/19 finale che valei 2 – 0.

La sfida sembra indirizzata sul versante modicano, quando nel terzo set i biancoazzurri si portano subito avanti di 2 (8/6), vantaggio che Campobasso non riesce a recuperare (16/14). Anzi i padroni di casa allungano fino al +4 (21/17) che sembra mettere fine al match, ma Campobasso non si arrende, approfitta del leggero calo dei modicani e dopo aver annullato due match point ai padroni di casa,prima porta la frazione ai vantaggi e poi approfittando dell’errore in ricezione di Barretta dopo 41′ si aggiudica la terza frazione 29/31 e fa rivivere per qualche minuto ai biancoazzurri i fantasmi della gara di andata.

Al cambio di campo, coach Distefano “catechizza” a dovere i suoi “picciotti” che rientrano sul taraflex con la giusta “garra”. Il pubblico del “PalaRizza” capisce che il momento è delicato e inizia a far sentire il suo calore ai propri beniamini che partono bene e si portano avanti di 2 (8/6). Campobasso inizia a perdere motivazione e terreno (16/11), mentre Modica sente sempre più vicino il successo pieno e continua a giocare con la giusta intensità e determinazione arrivando sul rettilineo finale con un rassicurante 21/16 che va solo gestito. Campobasso non ci crede più e lascia campo ai biancoazzurri che ringraziano e chiudono definitivamente la pratica in 26′ di gioco con l’attacco vincente di Stefano Chillemi che mette a terra il pallone del 25/19 che vale i tre punti e l’aggancio in classifica del sestetto molisano.

“Quella contro Campobasso – dichiara a fine match coach Enzo Distefano – è stata una vittoria da squadra già durante la settimana, dove abbiamo preparato al meglio questo match, nonostante le tante difficoltà avute, ma i ragazzi prima da gruppo e poi da squadra hanno meritato questi 3 punti che ci permettono di cancellare la sconfitta della gara di andata,dove avanti di due set abbiamo perso al tie break. Non amo parlare dei singoli – continua – ma una menzione oggi va ad Andrea Raso, che è un senatore di questa squadra, ma anche un riferimento per i compagni e per la società. Questo dimostra quanto sia importante avere dei giocatori che in qualunque momento sono chiamati in causa si fanno trovare sempre presenti e con grandi qualità, Andrea oggi lo ha fatto benissimo, ma di questo io ero sicuro. Questa partita era importante – sottolinea – per iniziare bene il girone di ritorno e al “PalaRizza” e questi tre punti fanno classifica e morale e ci proiettano verso una situazione più serena per il nostro futuro. Anche oggi il pubblico è stato il nostro settimo uomo – conclude Enzo Distefano – noi vogliamo sempre una presenza massiccia e rumorosa e mi piacerebbe sentirli sempre come oggi e sicuramente il loro apporto è stato fondamentale”.

Tra i migliori in campo, come sottolineato anche da coach Distefano, Andrea Raso che non ha fatto rimpiangere l’acciaccato Bizio Garofolo.

“Abbiamo affrontato questa partita consapevoli che era alla nostra portata – dichiara il centrale biancoazzurro – giocavamo in casa contro una squadra che alla prima di andata a Vinchiaturo abbiamo perso dopo aver sfiorato la vittoria e ci tenevamo a fare bene. Questi tre punti – continua – ci permettono di agganciare proprio Campobasso in classifica e da ora in poi sappiamo che ogni partita sarà per noi importante. Questo successo -conclude Andrea Raso – è stato voluto da tutti noi, ma io lo voglio dedicare assolutamente a mia figlia”.

Avimec Modica 3

EnergyTime Campobasso 1

Parziali: 26/24, 25/19, 29/31, 25/19

Avimec Modica: Barretta 18, Raso 9, Lugli, Putini 2, Cipolloni Save, Tomasi, Buzzi 10, Mariano 18, Nastasi (L1), n.e. Pappalardo (L2), Bertozzi, Italia, Garofolo. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi

EnergyTime Campobasso: Valchinov 20, Ciampa 3, Del Fra 1, Morelli 16, Zanni 2, Graziani 14, Arienti 7, Bartolini 5, Aretz, Cometti 2, Consonni (L1), n.e. Salvador, Rescignano, De Nigris (L2). All. Peppe Bua; Ass. Stefano Scurani.

Arbitri: Giorgia Adamo di Roma e Gianmarco Lentini di Milano