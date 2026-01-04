Ragusa – “Vogliamo esprimere la Massima solidarietà al Sindaco Francesco Aiello e a tutta l’amministrazione comunale per i gravissimi fatti intimidatori che, anche per le modalità con cui sono compiuti, odorano di mafia”. A parlare è Marcella Borrometi di Sinistra Italiana Ragusa.
“Crediamo profondamente nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura inquirente; tuttavia, quanto accaduto in danno del Sindaco non può che far riflettere per porre l’accento sulla situazione della città e della provincia in generale.
La lotta contro sistemi e metodi poco ortodossi volti ad imporre un potere contrapposto alle Istituzioni, non si può né si deve fermare”.
