Ragusa – Mattinata di disagi e massima allerta lungo la Strada Provinciale 25 in prossimità del centro commerciale Le Masserie, dove dalle prime luci dell’alba di oggi, 4 gennaio 2026, si è verificata una pericolosa perdita di metano. Secondo le prime informazioni la fuga di gas sarebbe stata provocata dalla rottura di alcune tubazioni durante alcuni lavori di scavo.

I Vigili del Fuoco sono giunti sul posto intorno alle ore 5:00. Per contenere il rischio di esplosioni e ridurre la saturazione del gas nell’aria, le squadre hanno operato incessantemente utilizzando acqua nebulizzata per disperdere la nube di metano. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza, permettendo ai tecnici specializzati della ditta incaricata della distribuzione del gas di intercettare la falla e chiudere le valvole di mandata.

Sul posto a supporto delle operazioni di messa in sicurezza sono intervenuti i Carabinieri e la Guardia di Finanza, che hanno presidiato i varchi d’accesso garantendo l’isolamento della zona rossa durante le fasi più critiche.

La viabilità principale è stata ripristinata e il centro commerciale “Le Masserie” riaperto al pubblico dopo il via libera delle autorità. Rimane chiusa la corsia di destra della via Achille Grandi in direzione Marina di Ragusa-Ragusa per consentire il completamento delle operazioni di cantiere.

I Vigili del Fuoco resteranno nel presidio a scopo precauzionale fino al termine definitivo dei lavori di ripristino della condotta, previsto nelle prossime ore.