Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 301 del 30 dicembre 2025), la Rottamazione Quinquies è ufficialmente realtà. La misura, inserita nella Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1 commi 82 e successivi), offre ai contribuenti una nuova opportunità per regolarizzare la propria posizione con l’Erario a condizioni agevolate.
Per fare chiarezza sui dettagli operativi, abbiamo consultato il Cav. Antonio Sorrento, Presidente del Movimento Consumatori Maglie, che sta seguendo da vicino l’evolversi della normativa per supportare i cittadini.
I vantaggi della definizione agevolata
Il cuore della norma risiede nel risparmio economico: i contribuenti potranno estinguere i debiti iscritti a ruolo versando esclusivamente la quota capitale. Vengono infatti totalmente abbattute le sanzioni e gli interessi di mora.
Il perimetro dell’agevolazione: cosa rientra e cosa no
Non tutti i ruoli possono beneficiare della misura. Ecco i paletti fissati dal legislatore:
- Finestra temporale: Sono ammessi i carichi affidati all’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate e INPS) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
- Tipologia di debito: La sanatoria riguarda i tributi dichiarati ma non versati. Restano invece esclusi i debiti derivanti da atti di accertamento fiscale.
- Multe stradali: Anche le sanzioni per violazioni del Codice della Strada possono essere rottamate (limitatamente alla quota interessi).
Rateizzazione e scadenze
Il piano di rientro prevede una flessibilità notevole, con la possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 54 rate bimestrali. Tuttavia, la norma è rigida sulla puntualità: il diritto ai benefici decade in caso di mancato versamento di sole due rate, anche se non consecutive.
Come aderire
La domanda di adesione deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. Un’importante apertura riguarda chi non è riuscito a completare i pagamenti delle precedenti edizioni: la Quinquies è infatti accessibile anche a chi è decaduto dalle rottamazioni passate.
