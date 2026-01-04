Maltempo in Sicilia in arrivo freddo, piogge e neve a quote collinari. Il clima quasi primaverile delle ultime ore ha i giorni contati. Secondo le ultime analisi di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia”, un’irruzione di aria polare si prepara a investire l’Italia, colpendo duramente anche la nostra isola tra il 6 e il 7 gennaio.

L’attuale fase mite verrà bruscamente interrotta dall’arrivo di correnti fredde di matrice artica. Se al Nord e sul versante Adriatico la neve farà la sua comparsa fin sulle pianure (coinvolgendo Emilia-Romagna e Marche), in Sicilia il cambiamento sarà sensibile a partire dal giorno dell’Epifania.

Previsioni meteo in Sicilia: freddo e neve

Il peggioramento entrerà nel vivo tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, con un drastico calo delle temperature su tutta la regione. Ecco i punti salienti del bollettino:

Precipitazioni: Piogge diffuse a partire dal 6 gennaio, con maggiore intensità sui settori settentrionali dell’isola.

Piogge diffuse a partire dal 6 gennaio, con maggiore intensità sui dell’isola. Quota Neve: Il tracollo termico previsto per il 7 gennaio potrebbe spingere i fiocchi bianchi fino a quote collinari , imbiancando non solo le vette principali ma anche i rilievi interni.

Il tracollo termico previsto per il 7 gennaio potrebbe spingere i fiocchi bianchi fino a , imbiancando non solo le vette principali ma anche i rilievi interni. Venti e Temperature: Le colonnine di mercurio segneranno valori ben al di sotto delle medie stagionali, accompagnate da venti sostenuti che aumenteranno la sensazione di freddo (wind chill).

Quanto durerà?

Stando alle proiezioni attuali, questa fase di stampo prettamente invernale, fredda e instabile, potrebbe protrarsi per diversi giorni, mantenendo la Sicilia nella morsa del gelo almeno fino al 12 gennaio.