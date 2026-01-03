Dopo una vera e propria maratona notturna conclusasi il 30 dicembre, la Manovra 2026 ha ottenuto il via libera definitivo dall’Aula della Camera. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti, mettendo la parola fine a una sessione parlamentare segnata da accesi confronti tra maggioranza e opposizione.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito il testo un intervento “serio e responsabile”, sottolineando come, nonostante il complesso scenario economico, le risorse siano state focalizzate su pilastri strategici: occupazione, famiglie, tessuto produttivo e sistema sanitario.

Fisco e debiti: Irpef più bassa e nuova Rottamazione

Due dei punti cardine della legge riguardano direttamente le tasche dei contribuenti:

Riduzione IRPEF: Per la fascia di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro, l’aliquota cala dal 35% al 33% . Un intervento mirato a sostenere il ceto medio.

Per la fascia di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro, l’aliquota cala dal 35% al . Un intervento mirato a sostenere il ceto medio. Rottamazione-quinquies: Arriva la nuova definizione agevolata per le cartelle esattoriali. Sarà possibile regolarizzare i carichi affidati alla riscossione nel lungo periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Pensioni: addio alle “Quote” e adeguamento alla speranza di vita

Il capitolo previdenziale segna una svolta rigorosa. La Manovra non rinnova misure come Quota 103 e Opzione Donna, che escono ufficialmente di scena. Viene inoltre introdotto un meccanismo di adeguamento alla speranza di vita: tra il 2027 e il 2028, i requisiti per il pensionamento subiranno un innalzamento complessivo di tre mesi, distribuito nell’arco del biennio.

Pacchetto Bonus: dalla Scuola al Merito

Non mancano nuovi incentivi destinati a famiglie e giovani: