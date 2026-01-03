Ragusa – Il nuovo anno inizia all’insegna della comicità e del talento con il ritorno del cartellone di “Ragusa Ride” sul palcoscenico del teatro Badia, in corso Italia 103. Domenica 4 gennaio, alle 19,30, il pubblico potrà assistere a un appuntamento fuori rassegna davvero imperdibile: Giulia Guastella porterà in scena la sua nuova stand up comedy “Il modo giusto (per sbagliare) 2.0”.

I biglietti sono disponibili al costo di 12,50 euro. “Per il nostro pubblico – sottolinea il direttore artistico Maurizio Nicastro – si tratta di un’occasione preziosa per godere di uno spettacolo comico, tra l’altro vincitore di Zelig. Giulia Guastella propone una stand up (tragi)commedy che affronta con ironia e profondità temi attuali come l’ansia da prestazione, la sindrome da confronto e la bellezza”.

L’evento rappresenta una vetrina importante per valorizzare il talento di una giovane artista ragusana che sta conquistando pubblico e critica, confermando un percorso di crescita e maturità artistica. “Giulia Guastella vuole stupire il nostro pubblico. E sono certo che anche questa volta non mancherà di centrare l’obiettivo”, conclude Nicastro.

Un’occasione da non perdere per iniziare il 2026 con una serata all’insegna della risata e della riflessione, confermando come il teatro Badia sia punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento a Ragusa. Tutti sono invitati a partecipare e a sostenere una delle voci più brillanti della nuova scena comica siciliana.