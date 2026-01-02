Modica – Il nuovo anno a Modica si è aperto nel segno della musica, dell’eleganza e della partecipazione. Il Concerto di Capodanno andato in scena ieri al Teatro Garibaldi ha fatto registrare il tutto esaurito, confermandosi ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dal pubblico. Una platea gremita ha accolto l’Orchestra Filarmonica e il Coro in residence del Teatro, protagonisti di una serata pensata come un augurio collettivo per l’inizio del 2026.

Sul podio il maestro Mirko Caruso, alla guida dell’Orchestra, mentre la direzione del Coro è stata affidata a Graziella Alessi. A impreziosire il programma le voci del tenore Alberto Profeta e del soprano Chiara Notarnicola, che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio musicale capace di unire tradizione, emozione e brillantezza. Il concerto è stato presentato dalla giornalista Cinzia Vernuccio.

Il programma ha spaziato dal grande melodramma italiano all’eleganza viennese, con pagine di Bellini, Verdi, Mascagni, Rossini, Puccini e Strauss, in un crescendo di emozioni che ha trovato nel celebre brindisi de “La Traviata” di Giuseppe Verdi una chiusura festosa e simbolica. Un repertorio pensato per celebrare l’inizio dell’anno nel segno della bellezza e dell’armonia, accolto da lunghi applausi e da un clima di partecipazione sentita.

Il successo del Concerto di Capodanno si inserisce all’interno di un cartellone natalizio particolarmente ricco, che ha accompagnato Modica lungo tutto il periodo delle festività. A sottolinearlo sono stati la presidente della Fondazione Teatro Garibaldi Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata, che hanno voluto evidenziare il valore complessivo del percorso culturale proposto: “Il Concerto di Capodanno rappresenta uno dei momenti più simbolici della nostra stagione, ma è anche il risultato di un lavoro più ampio che ha visto il Teatro Garibaldi animarsi per tutto il periodo natalizio con appuntamenti pensati per pubblici diversi. La grande risposta della città ci conferma che investire sulla qualità artistica e sulla continuità dell’offerta culturale è la strada giusta per rendere il teatro un luogo vivo, aperto e condiviso”.

Il cartellone prosegue già nei prossimi giorni. Domani, sabato 3 gennaio alle 20.30 è in programma il Concerto dell’Epifania in edizione anticipata, con la Civica Filarmonica di Modica diretta dal maestro Sergio Battaglia. Un appuntamento che spazierà dalla musica sinfonica ai grandi classici del pop e del rock internazionale, arricchito dalla partecipazione della Junior Band e del Coro Cantanti di Artemisia, con la conduzione di Flavia Frascino.

Gran finale il 6 gennaio con Frozen – La regina delle nevi, il musical della Compagnia Nazionale del Musical ispirato al classico di H.C. Andersen e diretto da Salvo Costantino. Visto il grande successo e le numerose richieste, lo spettacolo raddoppia con due repliche, alle 17.30 e alle 19.30, regalando a bambini e famiglie un pomeriggio e una serata di pura magia.

Il Teatro Garibaldi conferma così il suo ruolo centrale nella vita culturale della città, capace di aprire il nuovo anno nel segno della musica e di accompagnare il pubblico lungo un percorso ricco di emozioni, qualità e partecipazione.