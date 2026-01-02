Nuvolosità diffusa, venti sostenuti e possibili piovaschi sull’isola

La Sicilia si prepara a una giornata caratterizzata da nuvolosità compatta, venti sostenuti e possibili piovaschi sparsi. Le condizioni atmosferiche saranno influenzate da correnti umide che attraversano il Mediterraneo, determinando un contesto instabile soprattutto nelle aree interne e lungo il versante tirrenico.

Situazione generale sulla Sicilia

L’isola sarà interessata da un flusso di aria umida che favorirà:

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte della giornata

per gran parte della giornata Piovaschi intermittenti nelle zone interne e sui rilievi

nelle zone interne e sui rilievi Venti moderati o forti dai quadranti meridionali

dai quadranti meridionali Mari mossi o molto mossi, in particolare lungo la costa tirrenica

Previsioni meteo Sicilia – Sabato 3 gennaio 2026

Mattina: nubi diffuse e primi piovaschi

Nelle ore del mattino il cielo si presenterà molto nuvoloso su tutta la regione. Sono possibili deboli piogge su:

Entroterra palermitano

Aree interne del Messinese

Zone collinari del Trapanese

Le temperature mattutine saranno comprese tra 9°C e 14°C.

Pomeriggio: instabilità più marcata

Nel pomeriggio l’instabilità tenderà ad aumentare, con addensamenti più compatti su:

Fascia tirrenica (Messina e Palermo)

Rilievi dei Nebrodi

Area delle Madonie

In queste zone saranno possibili rovesci sparsi, localmente moderati. I venti di Libeccio sono attesi in rinforzo, con raffiche più intense sui rilievi e lungo le coste esposte.

Sera e notte: miglioramento graduale

Tra la sera e la notte si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge tenderanno ad attenuarsi, con residue precipitazioni su:

Nebrodi

Madonie

Schiarite più ampie sono attese invece sul settore sud-orientale, in particolare tra Ragusano e Siracusano.

Temperature, venti e mari in Sicilia

Le temperature minime si attesteranno tra 8°C e 11°C, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra 13°C e 16°C. I venti soffieranno in prevalenza moderati o forti da Sud-Ovest, con possibili rinforzi sui rilievi e lungo le coste tirreniche. I mari risulteranno mossi o molto mossi, con rischio di mareggiate sulle coste maggiormente esposte.