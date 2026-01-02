Ispica – Venerdì 2 gennaio 2026, nella suggestiva cornice della Basilica della Santissima Annunziata di Ispica, andrà in scena il concerto dal titolo “INSIEME – La musica vive per sempre”, organizzato in occasione del 54° compleanno del Maestro Giovanni Moncada, figura indimenticabile e fonte di ispirazione per l’intera comunità musicale locale.

Una serata pensata come un momento di memoria, condivisione e celebrazione della musica, che vedrà la banda cittadina esibirsi sotto la direzione del Maestro Marco Garro, con la partecipazione speciale del Coro dei bambini del Catechismo della Parrocchia SS. Annunziata, simbolo di continuità e speranza attraverso le nuove generazioni.

Ospite d’onore dell’evento sarà Giovanni Caccamo, cantautore italiano vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2015 e finalista tra i Big nel 2016, che impreziosirà la serata con la sua sensibilità artistica e la sua voce intensa. Il programma musicale proporrà un viaggio emozionante tra brani classici e composizioni originali per banda, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e ricca di significato.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per tutta la cittadinanza, chiamata a vivere insieme una serata unica, nel segno dell’arte, del ricordo e della condivisione.

Perché, come recita il titolo dell’evento, la musica vive per sempre… insieme.