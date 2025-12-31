Ragusa – La sicurezza urbana e il decoro del centro storico di Ragusa si confermano priorità assolute grazie all’attività costante e capillare delle donne e degli uomini del Comando di Polizia Locale. Nella mattinata di nartedì, a seguito di una segnalazione tempestiva, la pattuglia del Presidio Centro Storico è intervenuta per effettuare una serie di controlli mirati. L’operazione, condotta anche in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, ha portato al sequestro di un veicolo abbandonato, risultato privo di copertura assicurativa e dei requisiti necessari per la libera circolazione.

“Desidero esprimere il mio più sincero plauso e ringraziamento agli agenti della Polizia Locale per il lavoro che svolgono ogni giorno a disposizione della cittadinanza” dichiara l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri il quale sottolinea che “la sicurezza del nostro centro storico passa proprio da questa attività quotidiana di presidio e monitoraggio. Questo intervento è il risultato di un dialogo continuo tra istituzioni e territorio. Ogni giorno la Polizia Locale raccoglie decine di segnalazioni provenienti non solo dai privati cittadini, ma anche dai consiglieri comunali, testimoniando un impegno corale per la legalità”.

In occasione della fine dell’anno, l’Amministrazione coglie l’opportunità per ringraziare ogni singolo operatore per l’importante lavoro svolto. I dati complessivi relativi alle attività e agli interventi effettuati nel corso del 2025 sono attualmente in fase di elaborazione e verranno presentati nel dettaglio prossimamente.