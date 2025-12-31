Ragusa – Il Comune di Ragusa, in qualità di Ente capofila del Distretto D44, annuncia l’apertura dei termini per il rinnovo dell’albo comunale delle associazioni di volontariato dedicate all’erogazione di laboratori educativi-occupazionali per persone disabili adulte (intellettive e relazionali). L’iniziativa mira a garantire un servizio di qualità attraverso l’erogazione di voucher di servizio, destinati a un massimo di 33 utenti residenti nel territorio comunale.

Le associazioni accreditate gestiranno attività laboratoriali (musicali, artistiche, creative e motorie) per l’intero anno 2026, ad esclusione dei mesi di luglio e agosto. Le attività si svolgeranno presso le sedi delle associazioni per un massimo di 5 giorni a settimana e 4 ore giornaliere.

Per partecipare, gli enti devono possedere i seguenti requisiti minimi:

Iscrizione all’Albo Regionale del volontariato (ai sensi della L. 266/91 e L.R. 22/94).

Sede operativa nel Comune di Ragusa.

Esperienza comprovata nell’ambito della disabilità nel biennio 2024/2025.

Disponibilità immediata di locali idonei allo svolgimento delle attività.

Le istanze di iscrizione dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modello scaribale nel sito istituzionale del Comune di Ragusa e inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it entro e non oltre il 9 gennaio 2026. Il bando integrale e la modulistica per la presentazione delle istanze sono reperibili al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/avviso-per-il-rinnovo-dell-albo-comunale-delle-associazioni-di-volontariato-che-intendono-erogare-nel-comune-di-ragusa-il-servizio-di-laboratori-educativi-occupazionali-per-persone-adulte-con-disabilita-intellettive-e-relazionali