L’ultimo giorno dell’anno 2025 sarà segnato da un brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche. Una massa d’aria fredda di matrice artica, in rapida discesa dal Nord Europa, sta per investire l’Isola, portando un peggioramento che caratterizzerà tutta la giornata di oggi, mercoledì 31 dicembre. Lo annunciano le previsioni meteo di Marco Gelfo de Il Mio meteo Sicilia (vedi foto). Il fronte freddo causerà un tracollo delle temperature e fenomeni temporaleschi localmente intensi.
Il maltempo seguirà una traiettoria precisa, spostandosi dai versanti occidentali verso quelli orientali:
- Mattinata: Piogge e rovesci insisteranno inizialmente sulla Sicilia occidentale e settentrionale. Non si escludono locali temporali tra il Palermitano e il Trapanese.
- Pomeriggio e Sera: Il fulcro del maltempo si sposterà progressivamente verso i settori orientali (Messinese, Catanese e Siracusano), dove i fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità.
- Notte di Capodanno: È previsto un parziale miglioramento a partire dalle zone occidentali, mentre i residui del fronte freddo potrebbero attardarsi sui settori ionici proprio a ridosso della mezzanotte.
Le temperature subiranno un’ulteriore flessione, scivolando sotto le medie stagionali di diversi gradi. Questo calo termico permetterà il ritorno della neve sui rilievi montuosi (Etna, Madonie e Nebrodi) con una quota attestata tra i 1300 e i 1400 metri.
L’irruzione artica sarà accompagnata da una ventilazione molto sostenuta:
- Venti: Soffieranno forti dai quadranti nord-orientali (Grecale). Particolare attenzione alle raffiche di burrasca attese sul Tirreno e sullo Jonio tra la notte e le prime ore del mattino. Sullo Stretto di Sicilia i venti soffieranno moderati da Nord-Nord Ovest.
- Mari: Condizioni critiche per la navigazione. Lo Jonio e il medio Tirreno risulteranno agitati; mossi o molto mossi gli altri bacini.
Lascia un commento