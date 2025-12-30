Modica – Vacanze terminate già da qualche giorno per l’Avimec Modica, che dopo i cinque giorni di riposo concessi da coach Enzo Distefano, da domenica sono tornati in palestra per smaltire i pranzi natalizi con le famiglie e preparare la gara casalinga con la EnergyTime Campobasso in programma domenica prossima al “PalaRizza” con fischio d’inizio fissato per le ore 16 e valida per la prima giornata di ritorno del girone Blu del campionato di serie A3.

I biancoazzurri, sono reduci dalla convincente vittoria ottenuta sul campo di Napoli e hanno come obiettivo dare continuità ai risultati per risalire in classifica, dove attualmente il sestetto modicano occupa la sesta posizione.

Campobasso è squadra di rango, che ha chiuso il girone di andata al terzo posto conquistando il diritto a partecipare alla fase finale della Coppa Italia di categoria e arriverà a Modica con l’obiettivo di portare a casa quanti più punti possibili.

Nelle ultime settimane, tuttavia, Modica ha dimostrato di essere una squadra difficile da affrontare e con la voglia di dimostrare di poter competere per un ruolo importante in un girone, dove non esistono squadre materasso e tutti possono avere la meglio anche contro squadre di spessore.

Coach Distefano e il suo staff, hanno chiesto a tutto il roster la massima concentrazione sin dal primo allenamento, per affrontare al meglio la formazione molisana che nella gara di andata sotto di due set approfittò del calo di concentrazione dei modicani per ribaltare il punteggio e vincere al tie break.