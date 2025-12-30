Catania- Nella splendida Chiesa di San Michele Arcangelo ai Minoriti martedì 30 dicembre, alle ore 21.00, la Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli nell’ambito della 58esima Marcia Nazionale per la pace” metterà in scena “La sfida di Orlando e Don Chiaro” spettacolo di Pupi siciliani di stile catanese promosso dell’Arcidiocesi catanese.

“È una storia di guerra ma anche di rispetto ed amicizia- spiega Fiorenzo Napoli direttore artistico della Marionettistica della Compagnia- l’intera rappresentazione si basa su la “Storia dei Paladini di Francia” di Giusto Lo Dico e sulla sceneggiatura a soggetto degli opranti tradizionali ed invita a riflettere sulle fonti letterarie dell’Opra dei pupi e la cultura dei valori cristiani, tramandati ai ceti popolari sull’insegnamento evangelico e sulla vittoria del bene sul male”.

Lo storia si svolge subito dopo la morte di Pipino il Breve e l’esito del duello fra Orlando e Don Chiaro dovrà risolvere la controversia che vedrà riconosciuto Carlo come re di Francia.

“Durante lo scontro- continua Alessandro Napoli autore del testo- Orlando svela all’amico-nemico la sua virtù di essere protetto dal cielo, ma Don Chiaro non si arrende e muore implacabilmente colpito dall’impavido e invulnerabile cavaliere”.

Ogni rappresentazione dell’Opera dei Pupi, riconosciuta nel 2001 dall’Unesco come Patrimonio orale e immateriale dell’umanità, con i suoi valori di lealtà, fedeltà e senso di giustizia è un momento di rinascita non solo culturale ma anche spirituale.