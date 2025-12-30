La fine del 2025 sarà segnata da un deciso guasto del tempo su gran parte dell’Isola. La Protezione Civile ha ufficializzato per domani, 31 dicembre, uno stato di allerta verde per rischio idrogeologico che interesserà quasi l’intero territorio regionale. Secondo l’esperto Marco Gelfo di Il Mio Meteo Sicilia, l’irruzione di correnti di origine artica sta per innescare una fase di instabilità che accompagnerà i siciliani fino al brindisi di mezzanotte.

L’evoluzione del maltempo: dai settori Nord allo Jonio

Il peggioramento seguirà una dinamica precisa tra stasera e domani:

Stasera e stanotte: I primi segnali del fronte freddo si avvertiranno sui versanti settentrionali, con piogge sparse che bagneranno la costa tirrenica.

I primi segnali del fronte freddo si avvertiranno sui versanti settentrionali, con piogge sparse che bagneranno la costa tirrenica. Pomeriggio del 31 dicembre: Il baricentro dell’instabilità si sposterà verso Est. Le precipitazioni diventeranno più frequenti e probabili sui settori orientali , rendendo umide le ore che precedono i festeggiamenti di San Silvestro.

Il baricentro dell’instabilità si sposterà verso Est. Le precipitazioni diventeranno più frequenti e probabili sui , rendendo umide le ore che precedono i festeggiamenti di San Silvestro. Temperature: Il calo termico sarà avvertibile a causa dell’aria polare in ingresso, con un clima decisamente rigido soprattutto nelle zone interne e collinari.

Tendenza per i primi giorni del 2026

Il nuovo anno inizierà con un paradosso meteorologico. Dopo il freddo di domani, è previsto un momentaneo rialzo delle temperature e una breve tregua stabile nei primissimi giorni di gennaio. Tuttavia, la quiete durerà poco: i modelli matematici suggeriscono già per la prossima settimana un nuovo affondo ciclonico con ulteriori piogge e un sensibile abbassamento del termometro.