Ragusa – La Squadra Volante della Questura di Ragusa ha arrestato un cittadino gambiano di 25 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso del quotidiano servizio di pattugliamento nel centro storico, gli agenti hanno notato un soggetto che, alla vista della pattuglia, ha cambiato repentinamente direzione nel tentativo di sottrarsi al controllo. Tale comportamento ha insospettito gli operatori, che lo hanno immediatamente fermato.

Sin da subito il giovane si è mostrato poco collaborativo, fornendo informazioni vaghe e tentando di eludere le verifiche. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire diverse tipologie di sostanze stupefacenti, nello specifico:

cocaina, per un peso complessivo di grammi 5,5;

8 pasticche di MDMA (ecstasy), per un peso complessivo di grammi 2,9;

crack, per un peso complessivo di grammi 12,9;

2 dosi di hashish, per un peso complessivo di grammi 7,1.

Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di denaro contante pari a 220 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, denaro anch’esso sequestrato in quanto ritenuto provento dell’attività illecita. Il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato e condotto presso la locale casa circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale.