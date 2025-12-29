Scicli – Scicli e Donnalucata piangono la prematura scomparsa di Lucia Paternò, morta a soli 40 anni. La notizia della sua morte nel giro di poche ore si è diffusa in città lasciando incredulità e dolore in quanti hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Lucia nei giorni scorsi è stata colpita da un improvviso malore a cui ha fatto seguito il ricovero d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica.

La gravità delle sue condizioni era apparsa subito chiara, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza in un centro specializzato a Catania.

Chi l’ha conosciuta descrive Lucia come una persona dotata di una bontà d’animo rara. Nonostante un percorso di vita segnato da prove non facili come la perdita prima del fratello e poi del padre, aveva scelto di non farsi piegare dalle avversità. Era nota a tutti per quel suo carattere radioso e per la capacità di offrire un sorriso a chiunque incontrasse, una luce che oggi la sua comunità si impegna a non dimenticare.

In queste ore i social e le vie della frazione marinara sono inondati di messaggi di cordoglio. Donnalucata perde una delle sue figlie più amate, una donna che ha saputo insegnare, con la sua semplicità, il valore della resilienza e della gentilezza.