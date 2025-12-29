La tregua del fine settimana lascia spazio a una nuova perturbazione. Secondo le ultime previsioni di Marco Gelfo, esperto de Il Mio Meteo Sicilia, la giornata di oggi, 29 dicembre, sarà caratterizzata da un progressivo guasto del tempo che colpirà in particolar modo i settori meridionali dell’isola, inclusa la provincia di Ragusa.
L’evoluzione: mattinata d’attesa, serata bagnata
Il peggioramento seguirà una dinamica graduale, con l’instabilità che entrerà nel vivo col passare delle ore:
- Mattinata: Il cielo si presenterà inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con le prime velature che inizieranno a velare il sole già prima di mezzogiorno.
- Pomeriggio e Sera: Nubi più consistenti si addenseranno sui settori sud-orientali e meridionali. Sono attese piogge sparse e locali rovesci, con una linea instabile che si organizzerà sul Basso Jonio durante la serata.
- Notte: Il maltempo non si fermerà sulla costa: tra la tarda serata e la notte, i fenomeni risaliranno verso le zone settentrionali dell’isola.
Temperature e Venti
Il quadro termico vedrà una lieve flessione dei valori massimi e minimi, riportando un clima tipicamente invernale. I venti soffieranno con intensità debole dai quadranti meridionali, senza particolari criticità.
Lo stato del mare
Per quanto riguarda i bacini costieri:
- Canale di Sicilia: Quasi calmo o poco mosso.
- Mar Jonio: Risulterà il bacino più agitato, presentandosi mosso per l’intera giornata, a causa della formazione del sistema instabile proprio a ridosso della costa orientale.
In sintesi, per i residenti del Sud-Est e del Ragusano, il consiglio è di munirsi di ombrello già dal primo pomeriggio, in attesa di una notte che si preannuncia umida su gran parte della regione.
