Modica – Un ospite d’eccezione ha illuminato le festività modicane. Roberto Bolle, ambasciatore della danza mondiale, ha scelto di dedicare una giornata alla scoperta dei tesori della città della Contea. Attualmente impegnato in una tournée teatrale in Sicilia, il ballerino piemontese si è concesso un breve quanto intenso tour nel cuore del centro storico di Modica, facendosi conquistare dalle atmosfere del tardo barocco.

Il percorso dell’étoile si è snodato attraverso i luoghi simbolo della città. Bolle è stato avvistato mentre ammirava la maestosità della chiesa del Carmine (nella foto), uno dei gioielli architettonici locali, soffermandosi poi a osservare i dettagli che rendono Modica patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Tuttavia, nessuna visita nella città della Contea può dirsi completa senza un’esperienza sensoriale dedicata alla sua tradizione più dolce. L’artista ha fatto tappa presso l’Antica Dolceria Bonajuto, dove ha potuto scoprire i segreti della lavorazione del cioccolato a freddo, eccellenza modicana celebrata in tutto il mondo.

Nonostante la consueta discrezione, la presenza di Roberto Bolle non è passata inosservata. Tra le luminarie natalizie e i vicoli pittoreschi, molti fan e turisti hanno riconosciuto l’artista, che ha ricambiato l’entusiasmo dei presenti con sorrisi e cordialità, confermando il legame profondo che unisce le grandi personalità dell’arte alle bellezze della Sicilia.