Ragusa – Il Teatro Marcello Perracchio di Ragusa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale 2025/26 promossa dall’associazione culturale C&M, sotto la direzione artistica di Carlo Nobile. Oggi, domenica 28 dicembre, alle 18, il sipario si aprirà su “Gatta ci Cova”, una commedia intramontabile che ha segnato la storia della tradizione popolare siciliana. Una commedia di intrighi familiari, insomma, “Gatta ci Cova” che mette in scena situazioni esilaranti dove interessi personali, sospetti e relazioni si intrecciano abilmente, mantenendo il pubblico in bilico tra risate e colpi di scena fino all’ultima battuta.

A dare vita ai personaggi di questa brillante commedia sarà un cast d’eccezione, con Eduardo Saitta e il padre Salvo Saitta, affiancati da una compagnia affiatata che saprà trasmettere tutto il calore e la vivacità del teatro siciliano. La regia è affidata a Antonello Capodici, il cui tocco saprà esaltare la freschezza e la comicità della narrazione. L’appuntamento di oggi rappresenta un’occasione imperdibile per vivere una serata di puro divertimento e riscoprire il fascino del teatro popolare siciliano, tra tradizione e attualità. Per ulteriori dettagli e prenotazioni è possibile contattare il 333.5705353. Il pubblico ragusano, e non solo, è invitato a non mancare a questo straordinario viaggio nel cuore della commedia siciliana.