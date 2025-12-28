Ragusa – Ragusa Ibla si veste ancora di magia, perché la bellezza del Natale non si è spenta con il 25 dicembre. Con l’iniziativa “Ibla – Magia del Natale”, promossa dal centro commerciale naturale Antica Ibla con il supporto del Comune di Ragusa, le vie dell’antica città barocca continuano a brillare di luci, suoni e colori fino al 6 gennaio. Un successo tale da attirare l’attenzione del Tg1, che ha dedicato un servizio speciale agli eventi che stanno incantando grandi e piccini. Il cuore pulsante delle festività resta vivo grazie a una serie di iniziative che animano Ibla con un’atmosfera unica e coinvolgente.

I mercatini di Natale nei suggestivi Giardini Iblei continuano a offrire artigianato locale, sapori autentici e idee regalo originali. In piazza Odierna, la classica giostra dei cavalli fa la gioia dei più piccoli, mentre il trenino di Babbo Natale attraversa le vie illuminate, facendo vivere un viaggio magico tra storia e tradizione. Il percorso della via dei presepi incanta con rappresentazioni artistiche e curate nei minimi dettagli, mentre i giochi d’acqua luminosi donano un tocco incantevole alle serate festive. Il Christmas Village, popolato sino al 31 dicembre dall’irriverente Grinch (e poi toccherà alla befana), è il luogo dove la fantasia prende vita tra spettacoli e attività per tutta la famiglia. Il weekend si arricchisce, oggi e domani, con il suggestivo presepe vivente degli antichi mestieri (ha già preso il via ieri sera), che si snoda tra i vicoli e i cortili di Ibla, rievocando le tradizioni popolari e le atmosfere d’un tempo.

Inoltre, non mancheranno concerti, laboratori per bambini dedicati all’arte del teatro dei pupi siciliani, e interessanti conferenze di approfondimento per scoprire la cultura e le radici del territorio. “Ibla – Magia del Natale” è un invito a vivere la città in tutta la sua bellezza, tra luci scintillanti, musica avvolgente e buon cibo, per salutare insieme il 2025 e accogliere con gioia il nuovo anno.