Ragusa – Il 30 dicembre piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa ospiterà la nuova edizione della “Bicchierata di fine anno” del Gas Mazzarelli, inserita nel calendario degli appuntamenti natalizi della Pro Loco Mazzarelli. Un evento aperto alla cittadinanza, pensato per vivere insieme le festività all’insegna della convivialità, del cibo consapevole e della partecipazione comunitaria.

“Dopo il successo delle edizioni precedenti, il Gas Mazzarelli rinnova così la scelta di portare le proprie attività in piazza, tra la gente, per ribadire che il cambiamento dei modelli di consumo passa anche dalla relazione, dal dialogo e dalla condivisione degli spazi pubblici. L’evento rappresenta anche un momento di chiusura simbolica di un anno ricco di iniziative e un’occasione per rafforzare il legame con la comunità locale, nel segno del cibo buono, pulito e giusto“, dichiara la presidente Paola Nigito.

Il pomeriggio prenderà il via con la distribuzione dei prodotti del Gas Mazzarelli, alla presenza dei produttori locali, protagonisti di un modello alimentare fondato sulla filiera corta, sulla sostenibilità e sulla qualità: frutta, verdura e prodotti stagionali saranno al centro dell’incontro. Dalle ore 18 spazio quindi alla musica, con il concerto del Coro Mariele Ventre di Ragusa.

Non mancheranno momenti dedicati al gusto, con vin brûlé e biscotti realizzati con farine di grani antichi, simbolo di una tradizione che incontra l’attenzione per la salute e l’ambiente. L’iniziativa è realizzata con il supporto di Baps, da sempre vicina alle attività e ai valori del territorio.