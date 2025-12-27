Scicli – Sono terminati i lavori di installazione dell’impianto di climatizzazione a palazzo Spadaro a Scicli. L’immobile settecentesco sede dell’assessorato alla cultura del Comune di Scicli, che ospita una pinacoteca del “Gruppo di Scicli”, è stato dotato di un moderno impianto di climatizzazione nel salone Falcone e Borsellino e nella cosiddetta stanza rossa che precede il salone.

La riapertura del palazzo è stata fissata per il 30 dicembre 2025 quando, alle ore 19:30, si terrà un concerto del tenore Marcello Giordano Pellegrino, promosso dal Libero Consorzio comunale di Ragusa col patrocinio del Comune di Scicli, intitolato “Christmas in Love”.

L’amministrazione comunale è alla ricerca di fondi per un ulteriore intervento di restauro strutturale dell’immobile che affaccia su via Mormina Penna.