L’Italia si appresta a vivere un finale di dicembre dai due volti. Se le prossime quarantotto ore saranno dominate da un cuneo di alta pressione che garantirà stabilità e temperature gradevoli, il passaggio al 2026 potrebbe essere bagnato dalla pioggia, specialmente per le regioni meridionali.

Le giornate di domenica 28 e lunedì 29 dicembre saranno caratterizzate da un ampio soleggiamento su gran parte della penisola. Si tratterà di una fase meteo estremamente mite, ideale per le attività all’aperto. Anche in Sicilia, una temporanea rimonta dell’alta pressione favorirà schiarite generose su tutte le province, regalando un clima quasi primaverile.

Il primo segnale di cedimento dell’alta pressione arriverà martedì 30 dicembre. Si attende un lieve calo termico, più avvertibile al Nord Italia, mentre sulla Sicilia inizierà ad aumentare l’instabilità atmosferica. I primi addensamenti nuvolosi si faranno compatti tra l’agrigentino e il ragusano, dove non si escludono i primi piovaschi localizzati.

La vera svolta è attesa per mercoledì 31 dicembre. Una perturbazione in risalita dal Mediterraneo punterà dritto verso il Sud Italia.

Secondo l’esperto di 3BMeteo.com, Gaetano Genovese, Catania e i comuni dell’hinterland etneo vivranno un finale d’anno “altalenante”.

“Tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno – spiega il meteorologo – ci sarà spazio per frequenti annuvolamenti e qualche scroscio di pioggia. Il freddo, tuttavia, non sarà pungente: le temperature massime oscilleranno tra i 15°C e i 18°C, mentre le minime notturne si manterranno stabili sopra i 5-7°C.”