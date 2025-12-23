Ragusa – “Un progetto d’insieme per migliorare la zona sottostante al cavalcavia, l’area di sosta di via Epicarmo e l’ex stazione dei bus di via Zama, creando un’area verde”. Lo annuncia il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. “L’obiettivo – spiega il sindaco di Ragusa – è innanzitutto quello di rinaturalizzare le zone asfaltate e quindi impermeabili, migliorando sia il flusso delle acque che il flusso di sosta e veicolare in continuità con la rotatoria che collega a via G. Di Vittorio.

L’area interessata dal progetto è infatti ancora più ampia: l’intervento di rinaturalizzazione riguarderà anche l’ex parcheggio Colombari, sottostante proprio via Di Vittorio, creando così una fascia che ridarà verde a tutta quella zona della città.

Nel Piano Triennale l’opera è già inserita, con un progetto dal valore di circa 1 milione di euro per il quale parteciperemo a un bando di finanziamento, con scadenza 16 gennaio, dell’Assessorato Territorio-Ambiente.

Con lo stesso Assessorato regionale – conclude il sindaco di Ragusa – abbiamo già avuto delle interlocuzioni per comprendere al meglio gli obiettivi del bando, così da provare a ottenere il massimo punteggio possibile”.