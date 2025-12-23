Ragusa – Nei giorni di mercoledì 24, venerdì 26 e mercoledì 31 dicembre, nonché martedì 6 gennaio 2026, il Castello di Donnafugata sarà regolarmente aperto con il consueto orario continuato, dalle 9.00 alle 16.00, con permanenza consentita fino alle 16.45. Rimarrà chiuso giovedì 25 e giovedì 1 gennaio. Lo annuncia una nota del Comune di Ragusa.

Nelle stesse giornate resteranno chiusi il Museo della Città a Palazzo Zacco e il Museo Italia in Africa. Fa eccezione il Museo della Città, che sarà aperto esclusivamente il 6 gennaio 2026.