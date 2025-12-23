Il clima festivo in Sicilia continua a essere condizionato da una persistente ondata di instabilità. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi, martedì 23 dicembre 2025, un avviso di allerta gialla che interessa l’intero territorio regionale, senza eccezioni tra le province.
Cosa aspettarsi per oggi 23 dicembre
Le previsioni indicano condizioni di generale peggioramento, con fenomeni che colpiranno a macchia di leopardo:
- Piogge e Temporali: si prevedono precipitazioni da isolate a sparse. I fenomeni potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale, con accumuli di pioggia che localmente risulteranno moderati.
- Venti e Mari: la ventilazione soffierà con intensità locale sui settori occidentali, inizialmente da sud per poi ruotare da ovest. I mari si manterranno mossi per tutto l’arco della giornata.
Nonostante l’allerta, le autorità non prevedono al momento eventi meteorologici di estrema pericolosità, ma raccomandano comunque la massima prudenza negli spostamenti.
L’ombra del Ciclone di Natale sulla Sicilia
Le cattive notizie non si fermano al 23 dicembre. Secondo i meteorologi, la Sicilia si sta preparando a subire l’influenza di un ciclone polare proveniente dalla Groenlandia. Questo sistema perturbato colpirà il Mediterraneo centrale proprio durante il culmine delle festività.
Le conseguenze previste per Natale e Santo Stefano includono:
- Un sensibile calo delle temperature, con un clima decisamente più rigido.
- Piogge che potrebbero intensificarsi su ampie zone della regione.
- Un’alta probabilità di trascorrere le festività sotto l’ombrello.
Prospettive per Capodanno
È ancora prematuro tracciare una linea definitiva per l’inizio del 2026, ma le prime tendenze suggeriscono un ulteriore peggioramento. Tra la Notte di San Silvestro e i primi giorni di gennaio, potrebbe verificarsi un’intensa ondata di freddo artico capace di portare temperature polari anche a basse latitudini.
