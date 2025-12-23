La salute orale torna al centro dell’agenda di welfare con il Bonus Dentista 2026. Questa misura è stata introdotta per alleggerire l’impatto economico delle cure odontoiatriche sulle famiglie italiane, garantendo che le prestazioni essenziali non diventino un privilegio per pochi. L’iniziativa mira a promuovere la prevenzione e la cura, riducendo le disparità sociali nell’accesso ai servizi dentistici.

Chi può beneficiare dell’agevolazione?

Il contributo non è universale, ma è calibrato sulla base della situazione economica e sociale dei richiedenti. I destinatari principali sono:

Residenti in Italia : il bonus è riservato ai cittadini stabilmente domiciliati nel territorio nazionale.

: il bonus è riservato ai cittadini stabilmente domiciliati nel territorio nazionale. Soggetti con ISEE contenuto : la soglia reddituale è il parametro cardine. Il limite massimo viene aggiornato annualmente dall’Agenzia delle Entrate.

: la soglia reddituale è il parametro cardine. Il limite massimo viene aggiornato annualmente dall’Agenzia delle Entrate. Categorie prioritarie: il sostegno è potenziato per i minorenni e le persone con disabilità, oltre che per i nuclei familiari numerosi che dimostrino un reale stato di necessità.

Requisiti e documenti necessari

Per convalidare la richiesta e accedere agli sconti previsti, occorre soddisfare i seguenti criteri:

Attestazione ISEE : è indispensabile possedere un indicatore valido per l’anno in corso che non superi il tetto stabilito.

: è indispensabile possedere un indicatore valido per l’anno in corso che non superi il tetto stabilito. Dati anagrafici : per i minori, la pratica deve essere gestita dai genitori o dai tutori legali.

: per i minori, la pratica deve essere gestita dai genitori o dai tutori legali. Certificazioni: occorre tenere a portata di mano documenti di identità e residenza aggiornati per la verifica dei dati.

Come utilizzare il bonus: i passaggi pratici

Non basta ottenere il via libera per l’agevolazione; è fondamentale saperla gestire correttamente presso lo studio dentistico:

Scelta del dentista : è necessario verificare che il professionista sia abilitato e convenzionato con il sistema nazionale per l’erogazione del bonus.

: è necessario verificare che il professionista sia abilitato e convenzionato con il sistema nazionale per l’erogazione del bonus. Valutazione clinica : durante la prima visita, il medico dovrà confermare che il piano di cure rientri tra le prestazioni coperte dall’incentivo.

: durante la prima visita, il medico dovrà confermare che il piano di cure rientri tra le prestazioni coperte dall’incentivo. Presentazione della pratica: il paziente deve mostrare la documentazione che attesta il diritto al bonus prima dell’inizio dei trattamenti.

Vantaggi e punti di attenzione

Se da un lato il Bonus 2026 rappresenta una boccata d’ossigeno per il portafoglio, dall’altro presenta alcune restrizioni:

Copertura parziale : solitamente il bonus copre interventi curativi come estrazioni, otturazioni e igiene, ma potrebbe escludere trattamenti puramente estetici.

: solitamente il bonus copre interventi curativi come estrazioni, otturazioni e igiene, ma potrebbe escludere trattamenti puramente estetici. Disponibilità professionale: l’adesione dei dentisti privati alla convenzione è facoltativa, dunque è bene informarsi preventivamente.

Iter per la richiesta

Per inoltrare la domanda, i cittadini devono seguire la procedura burocratica standard: