Ottime notizie per i beneficiari del Supporto per la Formazione e il Lavoro. L’INPS ha programmato una sessione di pagamenti straordinaria proprio a ridosso delle festività, con l’obiettivo di garantire liquidità ai cittadini impegnati in percorsi di formazione prima della chiusura dell’anno. Il contributo economico, pari a 500 euro, verrà erogato a breve, ma la ricezione dipenderà esclusivamente dallo stato di avanzamento della pratica burocratica di ogni singolo utente.
La data ufficiale dell’accredito
Secondo le ultime disposizioni dell’Istituto, la data da segnare sul calendario è il 24 dicembre. In coincidenza con la Vigilia di Natale, l’INPS farà partire i bonifici per chi ha già la domanda in stato di lavorazione positiva.
- Chi riceve il bonus: esclusivamente coloro per i quali la procedura amministrativa risulta già conclusa e approvata nei sistemi informatici dell’ente.
- Chi deve aspettare: se la domanda è ancora in fase di istruttoria, presenta irregolarità o la lavorazione non è ancora stata avviata, l’accredito slitterà inevitabilmente alle prime finestre utili di gennaio.
Requisiti: a chi è rivolto il bonus SFL
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro non è un sussidio passivo, ma un incentivo legato a politiche attive. Possono beneficiarne:
- Cittadini di età compresa tra i 18 e i 59 anni.
- Soggetti esclusi dall’Assegno di Inclusione.
- Persone regolarmente iscritte e frequentanti corsi di formazione, tirocini o progetti di orientamento e accompagnamento professionale.
Il mantenimento dell’assegno è strettamente condizionato alla frequenza effettiva delle attività formative comunicate sulla piattaforma dedicata.
Come verificare lo stato del pagamento
Per avere la certezza di ricevere il bonifico entro la Vigilia, i beneficiari possono consultare in autonomia la propria posizione. La procedura è semplice:
- Accedere al sito ufficiale INPS tramite credenziali digitali come SPID, CIE o CNS.
- Entrare nel proprio Fascicolo Previdenziale del Cittadino.
- Consultare la sezione Prestazioni e Pagamenti.
Solo la presenza della dicitura relativa alla disposizione di pagamento con data 24 dicembre conferma l’arrivo imminente dei fondi. In caso contrario, l’istanza potrebbe essere ancora sotto verifica.
